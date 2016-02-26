طارق سليمان لـ في الجول: خطأن فقط لحراس مرمى الأهلي منذ بداية الموسم

أكد طارق سليمان مدرب حراس مرمى النادي الأهلي أن شريف إكرامي وأحمد عادل عبد المنعم ارتكبا خطأين فقط منذ بداية الموسم.

شريف إكرامي تعرض لإصابة في تعادل الأهلي أمام غزل المحلة. ليحمي أحمد عادل مرمى الأهلي ضد المصري.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح المصري بعد تدخل من أحمد عبد العادل على أحمد ياسر لاعب الفريق في لقاء انتهى بالتعادل 2-2.

وتحدث مدرب حراس مرمى الأهلي لـFilGoal.com قائلا: "ليس معنى عدم توفيق أحمد عادل في لقاء المصري أنه ليس جيدا".

وأوضح " أتحدث بالأرقام، خضنا 19 مباراة هذا الموسم ولم يرتكب حراس الأهلي إلا خطأين فقط. خطأ إكرامي ضد مصر للمقاصة وخطأ أحمد عادل أمام المصري".

وعن أعطاء أحمد عادل فرصة حتى في جاهزية إكرامي، قال طارق سليمان: "مندهش للغاية من مطالب البعض بضرورة منح أحمد عادل فرصة المشاركة في وجود إكرامي".

وتابع "في كل أندية الدوري المصري بل في العالم أجمع، يوجد حارس مرمى يلعب كأساسي وأخر كاحتياطي".

وأكمل حديثه قائلا: "من الطبيعي أن تظهر فرصة عبد المنعم بعد إصابة إكرامي وحدث ذلك من قبل وظهر بمستوى متميز سواء في الدوري أو في الكونفدرالية والتي حققنا لقبها".