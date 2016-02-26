الرئيس الأمريكى: سنلاحق "داعش" أينما ذهب ومزيد من العقوبات على مموليه

أكد الرئيس الأمريكى، باراك أوباما، أن بلاده ستواصل الدعم لإستراتيجية مكافحة الإرهاب لاسيما فى سوريا، مع استمرار التحالف فى مواجهة تنظيم "داعش" حتى هزيمته، لافتاً إلى أن غارات التحالف بسوريا مستمرة بمشاركة السعودية والإمارات.

وقال أوباما فى مؤتمر صحفى، إن الولايات المتحدة ستبذل كل جهدها لضمان نجاح وقف إطلاق النار فى سوريا، وستناقش في اجتماع مجموعة الدول السبع دعم العراق، مضيفاً: "الحرب ضد داعش تبقى مهمة عسيرة لكننا سنوظف كل أدواتنا لهزيمته وسنفرض مزيدا من العقوبات على ممولى التنظيم".

وأقر الرئيس الأمريكى، بضرورة هزيمة أيديولوجية داعش وليس مقاتليه فقط، مضيفاً :"سنلاحق داعش أينما ذهب وسنقدم المساعدة إلى ليبيا، ولا بد من عملية انتقالية لا تشمل الأسد، وغدا يوم حاسم فيما يتعلق بالأزمة السورية، ونتمنى حدوث تغيير جدي عبر إقرار وقف الأعمال العدائية".

مصادر ليبية لـ"اليوم السابع": "داعش" يبدأ تدشين قاعدة جديدة فى صبراتة.. الإرهابيون يتحركون بشكل سرى ما يشكل خطرا على المدينة.. والمجلس العسكرى: مقتل 17 من الثوار فى مواجهات مع التنظيم