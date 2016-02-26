مكافأة 1000 جنيه لضبط سيارة تلقى مخلفات البناء بمطروح

حذر اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، من إلقاء بعض سائقى النقل مخلفات البناء فى غير الأماكن المحددة لها، وأكد أنه سيتم توجيه أقصى عقوبة لمن يتم ضبطه.

ووجه المحافظ، إدارة مرور مطروح بتخصيص أفراد تابعين للمرور لضبط أية سيارات مخالفة، على مدار الـ 24 ساعة، مع صرف مكافأة 1000 جنية لكل من يقوم بضبط سيارة مخالفة.

ودعا المحافظ، خلال اجتماع بحث استعدادات أجهزة المحافظة لموسم الصيف السياحى، كافة الجهات المعنية بالمحافظة من قيادات تنفيذية وأمنية إلى ضرورة قيام كل بدوره، فى الحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمحافظة، حتى يتم وضع محافظة مطروح على خريطة السياحة العالمية وجذب مزيد من السياح الأجانب.

وأكد " أبو زيد" أن محافظة مطروح ستكون قبلة الاستثمار والسياحة، خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع حزمة المشاريع التى تم الاتفاق عليها، من بينها تطوير شاطئ روميل وإقامة نافورة راقصة وتطوير شاطئ وهضبة عجيبة وإنشاء فندق 5 نجوم بها، بالإضافة لإقامة حديقة دولية تضم حديقة حيوان وألعاب مائية وسينمات، والعمل على زيادة الإقبال على زيارة المحافظة، لتعمل طوال العام وليس موسم الصيف فقط.