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بوروسيا دورتموند يتأهل بجدارة لثمن نهائي الدوري الأوروبي

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0,,19076157_4,00.jpgجدد بوروسيا دورتموند فوزه على بورتو البرتغالي، وصعد على حسابه مساء الخميس إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي. ولحق دورتموند بمواطنه بايرليفكوزن. بينما ودع شالكه وأوغسبورغ البطولة بالخسارة أمام شاختار وأوغسبورغ على التوالي.
> صعد فريق بوروسيا دورتموند إلى دور الستة عشر (ثمن النهائي) لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (أوروبا ليغ) بعد فوزه في ساعة متأخرة من مساء الخميس (25 فبراير/ شباط 2016) على مضيفه بورتو البرتغالي بنتيجة 1- صفر. وقد جاء هدف المباراة الوحيد من خطأ للحارس الإسباني إيكر كاسياس، حارس مرمى بورتو، حينما اصطدمت بركبته تسديدة أوباميانغ لتدخل المرمى في الدقيقة 23. وكان الفريق الألماني قد فاز في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي في دورتموند بنتيجة 2- صفر.

ولحق الفريق الألماني بمواطنه بايرليفركوزن، الذي فاز مساء الخميس أيضا على فريق برتغالي آخر هو سبورتينغ لشبونة بنتيجة 3-1.

بينما ودع شالكه وأوغسبورغ البطولة. حيث تعرض شالكه لهزيمة مهينة مساء الخميس أيضا أمام ضيفه شاختار الأوكراني، بنتيجة صفر- 3. في حين خسر أوغسبورغ بشرف أمام ليفربول الإنجليزي بهدف لصفر.

ص.ش/ ي ب (DW)
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