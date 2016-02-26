تركيب عدادات المياه الكودية للمبانى المخالفة متوقف على ضوابط مجلس الوزراء

أكد العميد محى الصيرفى، المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن البدء فى تركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة والمناطق العشوائية، متوقف على المحددات والضوابط التى يضعها مجلس الوزراء.

وأضاف العميد محى الصيرفى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة على استعداد لبدء تركيب العدادات اعتبار من، غدا السبت، فى حال صدور الاشتراطات والضوابط التى يعدها حاليا مجلس الوزراء، مشيرا الى أن الشروط ستتعلق بالسلامة الإنشائية للمبنى وتوافر المياه بالمنطقة التى يقع بها العقار بالإضافة الى عدم تركيب عدادات كودية للمبانى المخالفة على الأراضى الزراعية.

>وأوضح المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب، أن الشركة القابضة، طرحت مناقصة لتوريد مليون عداد وذلك استعدادا لتركيب العدادات الكودية التى وافق عليها مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن الهدف من تركيب هذه العدادات الحفاظ على كميات المياه المهدرة.

>وكان مجلس الوزراء قد وافق على تركيب عدادت مياه كودية للمبانى المخالفة.

سكان المبانى المخالفة يعانون من انقطاع التيار الكهربائى صيفاً و شتاءً.. رفض المحليات توصيل العدادات الكودية لهم سبب الأزمة.. وزيادة الأحمال نتيجة الوصلات غير القانونية تتسبب فى تلف الكابلات و المحولات