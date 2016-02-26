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بالفيديو.. محامى دستورى: توفيق عكاشة ارتكب جريمة تخابر مكتملة الأركان

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بالفيديو.. محامى دستورى: توفيق عكاشة ارتكب جريمة تخابر مكتملة الأركان بالفيديو.. محامى دستورى: توفيق عكاشة ارتكب جريمة تخابر مكتملة الأركان
أكد الدكتور سمير صبرى، المحامى بالنقض والدستورية العليا، أنه قدم دعوى أمام رئيس محكمة القضاء الإدارى ضد توفيق عكاشة، بعد لقائه بالسفير الإسرائيلى،:" دا هبل وعبط من ناس جاها لطشة فى دماغها وما يحدث لا يليق بصورة برلمانى وفوجئت بزيارة السفير الإسرائيلي ولقائه إهانة لشهداء ومصر بالكامل".

وطالب "صبرى"، خلال تصريحات تليفزيونية، باستبعاد وسحب الثقة من توفيق عكاشة من مجلس النواب، موضحاً: "دا شوية هبل فى المجلس ووجود عكاشة أصبح فى غاية الخطورة ويشكل خطورة على المجتمع".

وتابع: "ما يفعله هذا التوفيق يسىء للدولة المصرية ويصل للخيانة ويجب أن يتم استبعاده فقد ارتكب جريمة تخابر مكتملة الأركان".

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مصر 365

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