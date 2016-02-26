بالفيديو.. محامى دستورى: توفيق عكاشة ارتكب جريمة تخابر مكتملة الأركان

أكد الدكتور سمير صبرى، المحامى بالنقض والدستورية العليا، أنه قدم دعوى أمام رئيس محكمة القضاء الإدارى ضد توفيق عكاشة، بعد لقائه بالسفير الإسرائيلى،:" دا هبل وعبط من ناس جاها لطشة فى دماغها وما يحدث لا يليق بصورة برلمانى وفوجئت بزيارة السفير الإسرائيلي ولقائه إهانة لشهداء ومصر بالكامل".إعلان - Ads إعلان - Ads
وطالب "صبرى"، خلال تصريحات تليفزيونية، باستبعاد وسحب الثقة من توفيق عكاشة من مجلس النواب، موضحاً: "دا شوية هبل فى المجلس ووجود عكاشة أصبح فى غاية الخطورة ويشكل خطورة على المجتمع".
وتابع: "ما يفعله هذا التوفيق يسىء للدولة المصرية ويصل للخيانة ويجب أن يتم استبعاده فقد ارتكب جريمة تخابر مكتملة الأركان".