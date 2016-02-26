الجيش الإسرائيلى يفتح نيرانه على الصيادين الفلسطينيين عند شواطئ خان يونس

فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيران رشاشاتها باتجاه مراكب الصيادين قبالة شواطئ بحر مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال أمجد الشرافى أمين سر نقابة الصيادين لوكالة "معا" الفلسطينية، إن الزوارق الإسرائيلية أطلقت نيرانها على الصيادين بشكل كثيف على مسافة 5 ميل بحرى قبالة بحر خان يونس دون وقوع إصابات.

وأضاف الشرافى، "إن الصيادين فور إطلاق النار عليهم يتوجهون نحو الشاطئ خوفا على سلامتهم".

وتسمح إسرائيل وفق اتفاقية التهدئة الموقعة مع الفصائل فى العام 2014 التى أوقفت الحرب على غزة إلى وصول الصيادين لمسافة 6 ميل بحرى، لكنها تخترق اتفاق التهدئة بشكل شبه يومى فى إطلاق النار على الصيادين أو اعتقالهم ومصادرة قواربهم وشباكهم.