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النائب سعيد حفنى: سأتقدم بمشروع قانون جديد للثروة المعدنية عقب إقرار اللائحة

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النائب سعيد حفنى: سأتقدم بمشروع قانون جديد للثروة المعدنية عقب إقرار اللائحة النائب سعيد حفنى: سأتقدم بمشروع قانون جديد للثروة المعدنية عقب إقرار اللائحة
قال النائب سعيد حفنى، عضو مجلس النواب عن دائرة البساتين، إنه سيتقدم بمشروع قانون جديد للثروة المعدنية الخاص بالمناجم والمحاجر ، عقب إقرار اللائحة الداخلية للبرلمان ، وتشكيل اللجان النوعية.

وأضاف "حفنى" فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن القرار بقانون الخاص بالثروة المعدنية الذى أقره المجلس فى بداية عمله خلال فترة "الـ15 يوم"، به العديد من العيوب والثغرات، وواقق عليه المجلس لتسيير الأمور وحرصا على المصلحة العامة.

الحكومة أمام البرلمان: نلتزم بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية

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مصر 365

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