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بالصور.. افتتاح معرض "إيقاعات لونية" بالمركز الثقافى الروسى بالإسكندرية

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بالصور.. افتتاح معرض "إيقاعات لونية" بالمركز الثقافى الروسى بالإسكندرية بالصور.. افتتاح معرض "إيقاعات لونية" بالمركز الثقافى الروسى بالإسكندرية
افتتح المركز الثقافى الروسى بالإسكندرية المعرض الفنى "إيقاعات لونية"،اليوم الخميس، والذى شارك فيه عدد من الفنانات بلوحاتهن الفنية، وهن "منى عمر" و "فاطمة الزهراء" و "ميرفت سلطان" و "أمانى لطفى" و "هدى سلطان".

وقال الكسندر أنطونيوف، مدير المركز الثقافى الروسى، أن الفنانة منى عمر هى ملهمة المعرض هذا العام، كما أنها وغيرها من الفنانات الأخريات لا تتوقف مهارتهن عن إدهاش المشاهد بمواهبهن.

كما أعرب عن ثقته فى أن زملائها المشاركين فى المعرض سوف يبهرن الحضور بلوحاتهن الفنية الجذابة وبقدرتهن على العمل بالفرشاه، وفى نهاية الافتتاح أهدى كل الفنانات المشاركات فى هذا المعرض شهادة تقدير.

وحضر افتتاح المعرض الدكتور محمد هلال، عميد كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، والعديد من الفنانين ومنهم من أقام معرض مسبقاً بالمركز الثقافى الروسى بمدينة الإسكندرية.

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