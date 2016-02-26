محافظ مطروح يبحث الاستعداد لموسم الصيف السياحى بمطروح

عقد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح اجتماعًا مع عدد من الجهات التنفيذية والأمنية، لبحث الاستعداد المبكر لموسم الصيف السياحى، لظهور المحافظة بالشكل اللائق بها.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع، ضرورة الانتهاء من تجهيز الشواطئ بالحمامات والمشايات وتنظيف الرمال، بالإضافة إلى دهان البلدورات وأعمدة الإنارة، لتكون المحافظة فى أبهى صورها قبل موسم الصيف بوقت كاف، وشدد على ضرورة إنهاء كل التجهيزات والاستعداد للصيف قبل بداية شهر مايو المقبل.

ووجه المحافظ لرئيس مدينة مرسى مطروح، برفع كفاءة 4 ميادين وهى ميدان الجلاء أمام البنك الأهلى وتقاطع الريفية مع جول جمال ومدخل قرية القصر ومدخل طريق السلوم بتكلفة إجمالية 1,5 مليون جنيه.

ووجه لمدير مديرية التموين بالانتهاء من أعمال توصيل الغاز الطبيعى بمدينة مرسى مطروح فى موعد غايته 15 إبريل المقبل، حتى تقوم مديرية الطرق بالتعاون مع مجلس المدينة بإعادة رفع كفاءة الشوارع التى تم الحفر بها لتوصيل خطوط الغاز قبل موسم الصيف.

وطالب محافظ مطروح، شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بالانتهاء من أعمال اختبارات روافع المياه، حتى لا تحدث أى أزمات فى المياه، خلال موسم الصيف أسوة بالصيف الماضى، الذى لم يشهد أزمات أو نقص مياه الشرب، فى ظل استقبال المحافظة لنحو 6,5 مليون مصطاف، وكذلك مراجعة كل خطوط الصرف الصحى وتطهيرها.