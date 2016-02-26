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اليوم.. تدشين حملة "نوارة" للكشف المبكر على أورام الثدى بالإسماعيلية

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اليوم.. تدشين حملة "نوارة" للكشف المبكر على أورام الثدى بالإسماعيلية اليوم.. تدشين حملة "نوارة" للكشف المبكر على أورام الثدى بالإسماعيلية
تنطلق حملة "نوارة" للكشف المبكر على أورام الثدى، صباح اليوم الجمعة بالإسماعيلية، وتبدأ بتنظيم ماراثون يشارك فيه 200 شاب وفتاة من أمام مستشفى الأورام بالإسماعيلية، وحتى منطقة نمرة 6 مرورًا بشارع السلطان حسين.

وقال الدكتور محمد عبد العزيز النخيلى، مدير مستشفى أورام الإسماعيلية التعليمى إن الحملة يشارك فيها رجال أعمال، وجهات متعددة برعاية اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية ووزارة الصحة، ووصل عدد المستهدفين إلى 1200 سيدة، ويتم العمل رسميا الثلاثاء القادم بحضور المحافظ، ووكيل وزارة الصحة، وتستمر الحملة لمدة أسبوع بداية من الثلاثاء القادم أول مارس وحتى الاثنين 7 مارس.

وأكد النخيلى فى تصريحاتٍ له، تقسيم مراكز وقرى المحافظة بداية من الثلاثاء للكشف على سيدات مدينة أبو صوير، والأربعاء مدينة فايد وقرية نفيشة، والخميس مدينتى التل الكبير والقصاصين، والسبت قريتى سرابيوم وأبو عطوة، والأحد مدينة القنطرة شرق والقنطرة غرب، والاثنين قرية الواصفية، وسيدات مدينة الإسماعيلية والأحياء الثلاثة طوال أيام الأسبوع.

ويجرى الكشف مجانًا وتُمْنَح السيدة وجبة غذائية بالإضافة إلى الكشف بأحدث الأجهزة من وزارة الصحة، بهدف الكشف المبكر على أورام الثدى للسيدات وتقديم العلاج المناسب.

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مصر 365