أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. طرح بناء 2000 وحدة سكنية جديدة لأهالى جنوب سيناء

Google+ Print
بالصور.. طرح بناء 2000 وحدة سكنية جديدة لأهالى جنوب سيناء بالصور.. طرح بناء 2000 وحدة سكنية جديدة لأهالى جنوب سيناء
تبدأ محافظة جنوب سيناء الأسبوع المقبل، طرح عملية بناء 2000 وحدة سكنية جديدة بواقع 500 وحدة بمدينة شرم الشيخ منطقة الروسيات، و900 وحدة بمدينة طور سيناء و300 وحدة بمدينة دهب و300 وحدة بمدينة رأس سدر.

وصرح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بأن هذا الأمر يعد طفرة فى مجال الإسكان بالمحافظة، تطبيقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.

كما أشار إلى أنه تم إعداد تقسيم جديد بمنطقة الروسيات يتم من خلاله إعداد قطع أراضٍ مقسمة للمواطنين علاوة على الوحدات الجديدة السابق ذكرها (500 وحدة) سيتم نقل المواطنين المتعدين على أراضى الدولة إليها، خاصة أن هذا التقسيم يعد تقسيما حضاريا راقيا شاملا للمرافق وكل الخدمات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى ضم المحافظ ونائب وزير الإسكان لشئون العشوائيات والمهندس محمد الكيلانى وكيل وزارة الإسكان وعدد من مديرى الإدارات المختصين والنائب البرلمانى عطية حبلى ونائب مدير الأمن، هذا وسيتم توزيع جزء كبير من الإسكان الاجتماعى للمستحقين خلال احتفال المحافظة بعيدها القومى مارس القادم وسيتم توزيع الجزء الآخر بنهاية شهر مايو القادم.
>اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء (1)

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء (2)

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء (3)
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365