بالصور.. طرح بناء 2000 وحدة سكنية جديدة لأهالى جنوب سيناء

تبدأ محافظة جنوب سيناء الأسبوع المقبل، طرح عملية بناء 2000 وحدة سكنية جديدة بواقع 500 وحدة بمدينة شرم الشيخ منطقة الروسيات، و900 وحدة بمدينة طور سيناء و300 وحدة بمدينة دهب و300 وحدة بمدينة رأس سدر.

وصرح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بأن هذا الأمر يعد طفرة فى مجال الإسكان بالمحافظة، تطبيقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.

كما أشار إلى أنه تم إعداد تقسيم جديد بمنطقة الروسيات يتم من خلاله إعداد قطع أراضٍ مقسمة للمواطنين علاوة على الوحدات الجديدة السابق ذكرها (500 وحدة) سيتم نقل المواطنين المتعدين على أراضى الدولة إليها، خاصة أن هذا التقسيم يعد تقسيما حضاريا راقيا شاملا للمرافق وكل الخدمات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى ضم المحافظ ونائب وزير الإسكان لشئون العشوائيات والمهندس محمد الكيلانى وكيل وزارة الإسكان وعدد من مديرى الإدارات المختصين والنائب البرلمانى عطية حبلى ونائب مدير الأمن، هذا وسيتم توزيع جزء كبير من الإسكان الاجتماعى للمستحقين خلال احتفال المحافظة بعيدها القومى مارس القادم وسيتم توزيع الجزء الآخر بنهاية شهر مايو القادم.

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