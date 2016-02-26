الانتهاء من تجهيزات النداء الآلى لخدمة 58 مستشفى بإقليم قناة السويس

أكد الدكتور عصام فرحات، مدير الرعاية العاجلة والحرجة بمديرية الصحة بالشرقية، الانتهاء من تجهيزات النداء الآلى "137" لإقليم القناة والتابع للرعاية الحرجة والعاجلة، والذى يخدم محافظات الشرقية، والإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، وشمال وجنوب سيناء.

وأضاف فرحات، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن النداء الآلى يخدم أكثر من 58 مستشفى، بالإضافة إمستشفيات محافظة بورسعيد، والتى أضيفت مؤخرا لخطة الربط.

وأشار فرحات، إلى الربط بين جميع المستشفيات العامة، والمركزية، والنوعية، ومستشفى الأحرار التعليمى، ومستشفيات جامعة الزقازيق، ومستشفى المبرة، والعاشر من رمضان، التابعين للتأمين الصحى، بواسطة النداء الآلى 137، بالإضافة إلى تزويدها بأحهزة لاسلكى محمولة، للتنسيق وتحويل الحالات بين المستشفيات، وتزويدهم بمرفق إسعاف الشرقية بجهاز لاسلكى محمول، ساعد فى سرعة تحويل الحالات بين المستشفيات والإبلاغ عن الحوادث والمتابعة المستمرة بين جميع المستشفيات وإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة برعاية الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة.

وأوضح مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بصحة الشرقية أنه تم زيادة أَسرّة العنايات المركزة بالمستشفيات، وزيادة عدد الحضانات وأجهزة التنفس الصناعى.