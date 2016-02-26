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الجيش الليبى يتقدم بمنطقتى قنفودة والهوارى ببنغازي

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الجيش الليبى يتقدم بمنطقتى قنفودة والهوارى ببنغازي الجيش الليبى يتقدم بمنطقتى قنفودة والهوارى ببنغازي

>سيطرت قوات الجيش الليبى اليوم الخميس، على مقر (درع ليبيا 1) التابع لقوات مجلس شورى ثوار بنغازي، فى منطقة قنفودة بمدينة بنغازي.

وقال المكتب الإعلامى للقوات المسلحة الليبية، فى بيان مقتضب اليوم الخميس، "إن القوات المسلحة والشباب المساندين سيطروا على مقر ما كان يعرف بمليشيا (درع ليبيا 1) التابع لقوات مجلس شورى ثوار بنغازى فى منطقة قنفودة بالكامل" ،لافتا أنه تم أيضا اقتحام عمارات “الصينية” على مشارف منطقة القوارشة.

وفى السياق ذاته ، أكد القائد الميدانى بالكتيبة “204” دبابات العقيد عبدالله الشعافى أن الجيش الليبى تمكن من السيطرة على مبنى مستشفى الأمراض النفسية فى منطقة الهوراى جنوب بنغازى ،مبينا أن ثلاثة جنود استشهدوا فى العملية.
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