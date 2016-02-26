إحباط محاولة تهريب 3 آلاف لتر مواد بترولية للسوق السوداء

نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين بوزارة الداخلية فى ضبط كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة لدى بائع فى حدائق القبة قبل بيعها فى السوق السوداء.

وردت معلومات للواء حسنى ذكى مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين، مفادها وجود بائع يجمع مواد بترولية مدعمة بمنزله لبيعها فى السوق السوداء بمبالغ كبيرة، مهدرا أموال الدعم التى توفرها الدولة لمحدودى الدخل بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم إيفاد مأمورية أمنية ضبطت المتهم وبحوزته 3 آلاف لتر مواد بترولية مدعمة، وتم التحفظ على المضبوطات وأحيل المتهم للنيابة.