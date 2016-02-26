أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تعرف على الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي.. مواجهة مصرية؟

Google+ Print
تعرف على الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي.. مواجهة مصرية؟ تعرف على الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي.. مواجهة مصرية؟

انتهى دور الـ32 من الدوري الأوروبي بتأهل الثنائي المصري أحمد حسن كوكا ومحمود حسن تريزيجيه إلى الدور المقبل مع سبورتنج براجا وأندرلخت.

أحمد حسن كوكا تألق مع براجا ونجح في التأهل على حساب سيون السويسري.

تريزيجيه غاب عن تأهل أندرلخت الصعب من أراضي اليونان أمام أولمبياكوس.

وقد تٌسفر القرعة عن مواجهة مصرية بين أحمد حسن كوكا ضد تريزيجيه.

ويستعرض FilGoal.com الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 والتي من ضمنها 4 فرق إسبانية و3 إنجليزية و2 ألمانية وفريق إيطالي واحد.

أتليتك بلباو - إشبيلية - فالنسيا - فياريال - مانشستر يونايتد - ليفربول - توتنام - بوروسيا دورتموند - باير ليفركوزن - سبورتنج براجا - سبارتا براغ التشيكي - لاتسيو - شاختار دونستيك - فناربخشه - بازل - أندرلخت.

ومن المنتظر أن تُجرى قرعة دور الـ16 من الدوري الأوروبي اليوم الجمعة مع عدم وجود أي شروط خاصة بشأن الفرق من البلد الواحد أو فرق المجموعة الواحدة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع