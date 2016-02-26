حبس 6 أشخاص بينهم أمين شرطة 4 أيام للتشاجر بالأسلحة النارية بالمنيا

قرر المستشار أسامة عبد المنعم، المحامى العام لنيابات شمال المنيا حبس كلا من "محمد . م"، 40 سنة " أمين شرطة، وشقيقية "ربيع"، و"شعبان" خفير نظامى "طرف أول".

و" رمضان .ج "، 26 سنة " عامل، و"محمد .ع"، 22 سنة " رقيب شرطة، و"السادات .م" طرف ثانى " من سمالوط 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتشاجر واستخدام الأسلحة النارية والبيضاء إثر حدوث خلافات أسرية بينهم.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، قد تلقى اخطارا بنشوب مشاجرة واطلاق اعيرة نارية وتبين بالانتقال حدوث مشاجرة بالاسلحة النارية والبيضاء بين افراد اسرة امين الشرطة واسرة زوجتة، اسفرت عن اصابة 6 مواطنين من الجانبين، نقلوا على المستشفيات بمركزى سمالوط، ومطاى للعلاج.

تم السيطرة على الاحداث ومنع تجددها، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.