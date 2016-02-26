حبس خادمة سرقت نصف مليون جنيه من شقة بالدقى

أمر المستشار محمد بدوى رئيس نيابة الدقى بحبس خادمة 4 أيام على ذمة التحققات، لقيامها بسرقة نصف مليون جنيه من شقة بمنطقة الدقى، وشراء سيارة "سوزوكى" لزوجها من المبلغ المسروق ومشغولات ذهبية.

تلقى الرائد مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة الدقى، بلاغا من "جودت عامر" فلسطينى الجنسية، أفاد فيه أنه وزوجته يقيمان بشقة بدائرة القسم، وأن خادمة كانت تتردد عليهما لتنظيف الشقة سرقت مبلغ نصف مليون جنيه، مضيفا فى بلاغه أنه لا يعلم أى معلومات عن المتهمة سوى اسمها فقط.

وبإجراء التحريات تبين للرائد مصطفى عرفة معاون مباحث قسم شرطة الدقى، ومن خلال جمع المعلومات، أن المتهمة تدعى "أسماء.ا"، تقيم بمنطقة بولاق الدكرور، وبإعداد كمين لها تم القبض عليها وبحوزتها جزء من المبلغ المسروق ومشغولات ذهبية.

وبمواجهة المتهمة اعترفت بسرقتها الشقة، وأنها أنفقت جزءا من النقود فى شراء سيارة ماركة "سوزوكى" لزوجها، بالإضافة إلى مشغولات ذهبية بقيمة 50 ألف جنيه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحالها العقيد عبد الحميد أبو موسى مفتش مباحث شمال الجيزة إلى النيابة للتحقيق.