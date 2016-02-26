حكاية أسامة عرابي – الجندي المجهول الذي تجاوز بطولات الزمالك.. أنقذ عاشور وأشاد بصفقات الأهلي

وكأن قدره كان يجبره أن يكون أحد أساطير الأهلي رغم رفضه مرتين وأن يكتب اسمه بحروف من ذهب في تاريخ القلعة الحمراء الكبير.. إنه أسامة عرابي المدرب العام الجديد للفريق.

وأعلن الأهلي يوم الخميس رسميا عن تعيين عرابي في منصب المدرب العام للجهاز الفني الجديد الذي سيقوده المدرب الهولندي مارتن يول.

وعلى الرغم من تتويجه بـ28 بطولة طوال فترة مسيرته مع الأهلي التي امتدت لـ17 عاما إلا أنه يلقب بالجندي المجهول، ربما لقلة أهدافه التي بلغت 12 فقط.

بداية صعبة

حاول أسامة عرابي الالتحاق بالأهلي في عام 1975 لكن لم يتم قبوله وحاول مرة أخرى بعد ثلاث سنوات، ولكن الرفض كان مصيره مجددا، ليقرر الخضوع للاختبارات إلى المقاولون العرب ولكن لم يتم قبوله أيضا.

وفي عام 1981 عن طريق أحد أصدقائه انضم للأهلي بعدما شاهده مدرب فريق الشباب حينها أحمد ماهر ليتحقق حلم اللاعب الشاب آنذاك أخيرا بالالتحاق بالفريق الأحمر.

بعد عام واحد فقط قام محمود الجوهري المدير الفني للأهلي وعبد العزيز عبد الشافي "زيزو" مدير الكرة بتصعيده للفريق الأول وهنا بدأ مسيرة بطولات كبيرة.

توج عرابي بـ28 بطولة مختلفة مع الأهلي وشارك مع الفريق الأحمر فيما يقرب من 400 مباراة وهو رقم تاريخي داخل القلعة الحمراء.

أحد أبرز الأشياء التي كانت تتردد بين جماهير الأهلي والزمالك أثناء مسيرة عرابي هي أنه تجاوز بطولات الغريم التقليدي لفريقه، فقد فاز لاعب خط الوسط بـ10 بطولات للدوري في وقت كان الفريق الأبيض لديه ثمانية ألقاب فقط.

وأثناء مسيرة عرابي مع الأهلي فاز الزمالك بكأس مصر مرتين فقط، بينما توج هو به ثماني مرات.

مسيرته التدريبية

بعد اعتزاله عام 1999 عمل بالجهاز الفني للأهلي تحت 17 عاما مع حسام البدري قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في العام التالي مع تسوبيل وديكسي كما قال هو في تصريحاته لقناة ناديه التليفزيونية.

كما أنه عمل في الجهاز الفني للأهلي عام 2001 مع حسام البدري ومختار مختار تحت قيادة مانويل جوزيه وذلك حينما توج الفريق بدوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي.

رحل عرابي عن الأهلي وعاد مرة أخرى للعمل مع مانويل جوزيه مرة في عام 2004 قبل أن يرحل ويتولى مسؤولية تدريب السكة الحديد وجاكسو في الدرجة الثانية، ومنه إلى الانتاج الحربي في الدوري الممتاز موسم 2011-2010 قبل أن يتولى منصب المدرب العام للمنتخب الأوليمبي مع حسام البدري المدير الفني.

إنقاذ مسيرة عاشور.. ورأيه في صفقات الأهلي

جاء حسام عاشور للاختبار في الأهلي ولكن تم رفضه وفي العام التالي جاء مرة أخرى وهنا صمم أسامة عرابي ضمه.

وتحدث عرابي لقناة الأهلي في وقت سابق قائلا:"أكثر اللاعبين قربا مني في طريقة أدائي هو حسام عاشور".

وأضاف"نعم بالفعل جاء عاشور للاختبارات وقررت ضمه واصطحبته للأهلي واقتنع به كل المسؤولين وبعدها تم تصعيده للفريق الأول مع جوزيه أثناء تواجدي أيضا".

وعن رأيه في صفقات الأهلي تحدث عرابي في تصريحات له خلال شهر أغسطس الماضي قائلا:"أرى إنها كلها كانت مميزة ورائعة".

وأضاف في تصريحاته لقناة الأهلي"عودة أحمد فتحي رائعة جدا هو أحد أفضل اللاعبين في تاريخ مصر فهو جوكر بحق ويستطيع اللعب في أكثر من مركز".

وأكمل"جون أنطوي كان هداف الدوري قبل رحيله عن الإسماعيلي، وإيفونا شاهدت له بعض اللقطات الجيدة وهو هداف الدوري المغربي".

وأرف"كما أن أحمد الشيخ لاعب مهاري، ومحمد حمدي زكي قدم أداء جيدا مع الاتحاد، وصالح جمعة لاعب مميز".

وبسؤاله عن هل يشعر بالخوف على الأهلي بسبب عدم الفوز بأي بطولة خلال الموسم الماضي علق"لا أخاف على الأهلي مطلقا".

وأوضح"في كل الأوقات تأتي فترة تكون فيها الظروف صعبة للغاية لأن هذه هي سمة الحياة، ولكن الأهلي يعرف جيدا كيف يستفيق سريعا".

وعن رمضان صبحي تحدث"هو مشروع لاعب كبير جدا بشرط أن يهتم بنفسه ويعرف أن النجومية سريعة وللاستمرار بها يجب أن يواصل التطور".