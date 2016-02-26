حارس الإسماعيلي يوضح لـ في الجول حقيقة مفاوضات الأهلي ويؤكد: لن أعيد تجربة الزمالك

تحدث محمد عواد حارس مرمى نادي الإسماعيلي عن حقيقة مفاوضاته مع الأهلي مؤكدا أنه "لم يتحدث لي أي أحد".

عواد يتألق في حراسة مرمى الإسماعيلي قبل أن تخرج العديد من التقارير لتشير لدخول الأهلي في مفاوضات مع حارس الدراويش. فما حقيقة ذلك؟

يُجيب عواد لـFilGoal.com قائلا: "لم يتحدث معي أي أحد من قبل الأهلي".

وأضاف "كامل تركيزي مع الإسماعيلي ومستمر مع الدراويش وهدفي هو الاحتراف الأوروبي".

تجربة الزمالك

وأكد عواد أنه "لا أفكر في تجربة الزمالك والتي نشب على أثرها أزمة كبيرة".

قبل الموسم الماضي وقع عواد على عقود انضمامه رسميا إلى الزمالك إلا أن الإسماعيلي رفض ترك حارسه وتمسك الزمالك بالعقود التي وقع عليها عواد.

وبعد أزمة طويلة تم حل الأمر بالتراضي بين الزمالك والإسماعيلي إلى جانب رد عواد مبلغ 500 ألف جنيه إلى الزمالك وانتهت الأزمة.

وتابع عواد حديثه قائلا: "لن أعيد تلك التجربة من جديد ولن أوقع لأي فريق".

وأتم "سعيد هنا في الإسماعيلي وهدفي الاحتراف الخارجي".

وأكد عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي في وقت سابق لـFilGoal.com عدم وجود أي نية لبيع عواد. (طالع التفاصيل)