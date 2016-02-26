تحليل في الجول – أسامة عرابي يوضح: 4 أزمات للأهلي أمام المحلة

ما هي الأزمات التي عانى منها الأهلي أمام غزل المحلة في المباراة التي جمعت بينهما لحساب الجولة 19 من الدوري المصري وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق؟ أسامة عرابي المدرب العام الجديد للفريق الأحمر يجيب.

وأعلن الأهلي يوم الخميس رسميا عن تعيين عرابي في منصب المدرب العام للجهاز الفني الجديد الذي سيقوده المدرب الهولندي مارتن يول.

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وتحدث عرابي لقناة "سي بي سي إكسترا" قائلا:"الأهلي ظهر في مباراته أمام المحلة بمستوى أقل حتى من لقاء طلائع الجيش الذي تعادل فيه سلبيا".

وأوضح"كان هناك أزمة في الناحية اليمنى فلم يكن هناك أي شخص يساند محمد هاني ويقوم بالدور الذي يؤديه مؤمن زكريا في تلك الجبهة".

وأكمل"وذلك على العكس تماما من الناحية اليسرى التي كان يتواجد بها رمضان صبحي لمساندة صبري رحيل".

وأضاف"ثانيا جون أنطوي وعمرو جمال كانوا مستسلمين تماما للرقابة الدفاعية من لاعبي المحلة".

وتابع"ثلاثي وسط الملعب لم يكونوا جيدين فلم تكن تحركاتهم أو تمريراتهم وحتى تسديداتهم جيدة وذلك أثر على الفريق بالطبع".

وأوضح"اللقطة الأولى التي ظهر فيها عبد الله السعيد كانت في نهاية الشوط الأول فقط".

وأردف"أما رابع الأزمات فهي البطء في تحضير الهجمة، فعندما تواجه فريقا يتكتل دفاعيا عليك باللعب على الأطراف أو تسريع إيقاع اللعب أو بمهارة فردية وذلك لم يحدث".

وواصل"المهارة الفردية زادت مع مشاركة صالح جمعة الذي حاول اختراق دفاع المحلة بنفسه وكان مساهما في هدف تعديل النتيجة قبل أن ترتد الكرة لرمضان صبحي الذي سجل الهدف".

السولية وغالي

وبسؤاله عن هل يستطيع عمرو السولية وحسام غالي سويا أجاب عرابي قائلا:"نعم يستطيعان".

واستدرك"لكن هناك أمر واحد عليهما علاجه هو النزعة الدفاعية فهي ليست مرتفعة عندهما في الوقت الذي يقومان فيه بتأدية الأدوار الهجومية بشكل جيد".