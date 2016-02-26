إدارة مرور القاهرة: غلق مطلع رمسيس بكوبرى "أكتوبر" لإجراء أعمال صيانة

بدأت الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء علاء الديجوى فى غلق مطلع رمسيس أمام القادم من ميدان رمسيس والمتجه أعلى كوبرى أكتوبر، لقيام الشركة المنفذة بأعمال إحلال وتجديد الفواصل أعلى الكوبرى

وبدأت الأعمال منتصف ليل ، أمس الخميس، حتى الساعة السادسة من صباح السبت من كل أسبوع على أن يكون العمل على مراحل ، مع ترك نصف الاتجاه لعبور السيارات بالكوبرى، ولا يتم الانتقال إلى المرحلة الأخرى إلا بعد الانتهاء من المرحلة السابقة .

تحويلات مرورية لغلق مطلع رمسيس أعلى كوبرى أكتوبر بدءًا من الساعة الـ12