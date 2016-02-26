أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

إدارة مرور القاهرة: غلق مطلع رمسيس بكوبرى "أكتوبر" لإجراء أعمال صيانة

Google+ Print
إدارة مرور القاهرة: غلق مطلع رمسيس بكوبرى "أكتوبر" لإجراء أعمال صيانة إدارة مرور القاهرة: غلق مطلع رمسيس بكوبرى "أكتوبر" لإجراء أعمال صيانة
بدأت الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء علاء الديجوى فى غلق مطلع رمسيس أمام القادم من ميدان رمسيس والمتجه أعلى كوبرى أكتوبر، لقيام الشركة المنفذة بأعمال إحلال وتجديد الفواصل أعلى الكوبرى

وبدأت الأعمال منتصف ليل ، أمس الخميس، حتى الساعة السادسة من صباح السبت من كل أسبوع على أن يكون العمل على مراحل ، مع ترك نصف الاتجاه لعبور السيارات بالكوبرى، ولا يتم الانتقال إلى المرحلة الأخرى إلا بعد الانتهاء من المرحلة السابقة .


>تحويلات مرورية لغلق مطلع رمسيس أعلى كوبرى أكتوبر بدءًا من الساعة الـ12

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365