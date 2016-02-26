أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الصحة": 80 % من مستخدمى المواصلات العامة يتعرضون للتدخين السلبى

Google+ Print
"الصحة": 80 % من مستخدمى المواصلات العامة يتعرضون للتدخين السلبى "الصحة": 80 % من مستخدمى المواصلات العامة يتعرضون للتدخين السلبى
أكدت الدكتورة سحر لبيب، مدير إدارة التدخين بقطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكا، أن 80 % من مستخدمى المواصلات العامة يتعرضون إلى التدخين السلبى، باستثناء مستخدمى مترو الأنفاق.

وقالت الدكتورة سحر لبيب مدير إدارة التدخين بقطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان فى "اليوم السابع" إن 71 % من المصريين يدخنون داخل منازلهم ، ويتعرض 50 % من المصريين للتدخين السلبى أسبوعيا، مؤكدة تعرض ما يقرب من 61 % من جميع العاملين فى أماكن مغلقة للتدخين السلبى.

بروفيسور بجامعة فلوريدا: التدخين السبب الأول للأزمات القلبية بين الشباب

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365