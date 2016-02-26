"الصحة": 80 % من مستخدمى المواصلات العامة يتعرضون للتدخين السلبى

أكدت الدكتورة سحر لبيب، مدير إدارة التدخين بقطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكا، أن 80 % من مستخدمى المواصلات العامة يتعرضون إلى التدخين السلبى، باستثناء مستخدمى مترو الأنفاق.

وقالت الدكتورة سحر لبيب مدير إدارة التدخين بقطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان فى "اليوم السابع" إن 71 % من المصريين يدخنون داخل منازلهم ، ويتعرض 50 % من المصريين للتدخين السلبى أسبوعيا، مؤكدة تعرض ما يقرب من 61 % من جميع العاملين فى أماكن مغلقة للتدخين السلبى.

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