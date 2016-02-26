وزير التخطيط: توطين 5 مليون مواطن فى سيناء بحلول 2017

قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتبعة والإصلاح الإدارى، إن مصر لديها رؤية استراتيجية تستهدف توطين 5 مليون مواطن فى شبه جزيرة سيناء بحلول عام 2017، مضيفا أن الاستراتيجيات طويلة الاجل هى وثائق "فوق حكومية" لاترتبط بحكومة معينة.

وأضاف وزير التخطيط، خلال حواره مع الإعلامى أسامة كمال، أن " رؤية مصر لعام 2030 تضم 10 محاور رئيسية محددة بمؤشرات لقياس الاداء والتنفيذ"، مشددا على أن ما يميز استراتيجية 2030 هى انها محددة الاولويات والمسئوليات".

وأوضح أن هناك مجموعة كبيرة من الشباب والخبراء لعبت دور كبير فى استراتيجية مصر 2030 ، مؤكدا شعوره بالفخر الشديد لعمله كوزير للتخطيط عقب ثورة 30 يونيو، و أن رؤية مصر لعام 2030 تجمع بين الحلم والواقعية، مضيفا:" الخطة يجب أن تجمع بين الحلم والواقع دون مبالغة الرؤية الإستراتيجية".

وأشار إلى أن استراتيجية 2030 استثمارية، مشددا على أن الوزارة حددت أهدافها بتوقيتات وآليات واضحة ومؤشرات لقياس الآداء بشكل دقيق للغاية، مضيفا:" لا توجد دولة فى العالم وصلت لنجاح بدون رؤية وأهداف واضحة وتوافق مجتمعى"، مؤكدا أن الوزارة راجعت جميع الاستراتيجيات السابقة على مدار الـ 30 سنة الماضية من ضمنهم استراتيجية الدكتور كمال الجنزورى بشكل دقيق، حيث تم البدء من حيث انتهى الآخرون.

وأكد العربى، أنه ليس كافيا تحقيق معدلات نمو مرتفعة، حيث يجب أن يشعر به المواطن ، مضيفا:" لضمان الاستدامة يجب الاعتماد على الأفراد وإنما على استراتيجيات العمل"، مشيرا إلى أن مصر تمر بتحد اقتصادى صعب ، كما أن الوزارة درست الخطط الاستراتيجية التى طبقتها العديد من الدول والاستفادة منها، مشددا على أن مشروع المثلث الذهبي "قنا - سفاجا - القصير" سينقل الصعيد نقلة كبرى.