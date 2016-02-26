حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 26/2/2016

برج الجوزاء على الصعيد المهنى: اليوم هو يوم الحظ بالنسبة لك، قد تكون على رأس القائمة فى أى اجتماع أو تفاوض، سوف تبحر إلى مرحلة أخرى فى حياتك بكل سهولة، ستكون موضع تقدير جهود مديريك اليوم، إذا كنت تخطط للاستثمار اليوم فى مشروع معين، قد تحصل على صفقة جيدة به، عليك قراءة الوثائق بعناية قبل الموافقة على الشروط.

على الصعيد العاطفى: لا تغامر بشىء عندما يتعلق الأمر بالعلاقة، تذكر أنك فى مرحلة مضطربة عاطفيًا، لكن شريكك سوف يقدم لك هدية ثمينة اليوم بدون مناسبة، دع تصرفاتك تخرج بتلقائية دون تجميل، لديك وقت لتقضيه بطريقة جيدة مع أصدقائك والمقربين، يجب ألا تفقد الأمل اليوم فى علاقتك بشريكك، حاول أن تتخذ خطوة لتحسين العلاقة بينكم.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي: عندما كنت تشعر بإرهاق لم تهتم بالذهاب إلى الطبيب، ولكنك أيضًا تحتاج اليوم لزيارة الطبيب بشكل فورى، لا تخجل من الظهور أمام الجميع وأنت بهذا الشكل المريض، حاول أن تشرب كميات كبيرة من المياه هذه الأيام.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء: سوف يسود جو من الهدوء فى المنزل اليوم، وسوف تزول التوترات، ستحاول نشر الفرحة بين أولادك اليوم، عليك أن تجد طرق جديدة للتعامل مع الإحباط فى الحياة.