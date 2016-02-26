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"الكرامة": إسرائيل تستخدم توفيق عكاشة لتطبيق أجندة "صهينة الإسلام"

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"الكرامة": إسرائيل تستخدم توفيق عكاشة لتطبيق أجندة "صهينة الإسلام" "الكرامة": إسرائيل تستخدم توفيق عكاشة لتطبيق أجندة "صهينة الإسلام"
قال الدكتور محمد بسيونى الأمين العام لحزب الكرامة ، إن استقبال توفيق عكاشة للسفير الإسرائيلى خيانة للثوابت الوطنية ، موضحًا أن "عكاشة" من أشد المدافعين عن التطبيع مع الكيان الصهوينى عبر قناة الفراعين .

وأوضح "بسيونى" فى تصريح لـ" اليوم السابع " أن توفيق عكاشة مُستخدم من قبل إسرائيل لتطبيق أجندة "لصهينة الإسلام" وخدمة أهداف إسرائيل فى المنطقة .

ودعا الأمين العام لحزب الكرامة إلى ضرورة اسقاط عضوية مجلس النواب عن توفيق عكاشة ، مطالبا أهالى دائرة "عكاشة " باتخاذ قرارات حازمة ورادعة ضده بعدما تبينت خيانته وعاملته، على حد تعبيره.


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