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برج الحمل حظك اليوم الجمعة 26/2/2016

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برج الحمل حظك اليوم الجمعة 26/2/2016 برج الحمل حظك اليوم الجمعة 26/2/2016

الحمل على الصعيد المهني:
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حالة من الإحباط تسيطر عليك بعد فشلك فى تنفيذ مجموعة من المهام المخولة إليك، بسبب حالة الضغط العصبى التى تعيش فيها، تواجه مجموعة من المشكلات فى محيط العمل، بسبب عدم تحملك انتقادات الآخرين لأفعالك باستمرار، حالتك المادية تواجه صدمة قوية، بعد خسارة تتكبدها

على الصعيد العاطفي:


>ربما تكون حالة الإحباط التى تعانى منها على المستوى المهنى، بسبب مشكلاتك المتراكمة مع شريك حياتك، أنت من الأشخاص الذيت يتحملون كثيراً ولا يفصحون عن مشاعر الغضب الموجودة داخلهم، إلا بعد فترة طويلة، لذلك تكون لحظات غضبة غير محتملة بالنسبة للعديد من الأشخاص.

برج الحمل على الصعيد الصحي:


>تعانى من مجموعة من المشكلات الصحية المؤقتة مثل الصداع النصفى، وصعوبة فى التنفس بسبب الضغوط العصبية والنفسية التى تعيشها، أنت من الشخصيات الذين تؤثر عليهم حالتهم المزاجية فى معظم الأوقات، لذلك تعامل مع الأمور بشكل أكثر هدوءاً حتى لا تتفاقم المشكلات.
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>توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل ان يعيش فترة متوترة فى حياته على جميع المستويات المهنية والعاطفية والمادية والصحية، فبالرغم من شخصية الحمل المسالمة، إلا أن تحمله الزائد يضعه فى كثير من المواقف الصعبة التى تظهر فيها صفاته الحنونة والصبورة، لكنها تؤثر سلباً على صحته بسبب الضغوط التى يتحملها وتتسبب فى مزيداً من المشكلات الصحية التى تزعجه.

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مصر 365

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