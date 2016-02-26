حظك اليوم برج الدلو الجمعة 26/2/2016

برج الدلو على الصعيد المهنى: سوف تظهر الفتن فى المسار الخاص بك اليوم، ولكن لا بد أن تلتزم الصراط المستقيم، زملاؤك فى العمل يحاولون تخطيط المكائد لك كن حذراً، فإنه لن يكون من السهل اختيار الطريق الصحيح، إذا كنت لا تستطيع أن تختار الطريق الصحيح بنفسك، استعن بصديق مقرب لديك.

على الصعيد العاطفي: لقد تم تجاهل أصدقائك فى الآونة الأخيرة والوقت الآن مناسب لنزهة ودية معاً، حاول الذهاب إلى السينما اليوم مع شريك حياتك، فالأجواء تدعوك للرومانسية، يمكنك الآن مفاجآة شريك حياتك بشىء كنت قد أخفيته عليه من فترات طويلة.

برج الدلو على الصعيد الصحي: قد تحصل على التأمل قليلا من نفسك اليوم والبدء فى تحليل مشاعرك الخاصة، ولكن على نظرة أعمق قد تشعر أن هذا هو الوقت المناسب لك لتغيير! توقع نتائج سلبية على صحتك اليوم، لذلك، مجرد الحفاظ على السلام العقلى والاستمرار فى التركيز سيكون مفيدًا.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو: اليوم قد تحصل على استقرار عاطفى حول قضايا معينة كانت تتطلب منك أن تكون أكثر عناية، التمييز بين ما تريده وما يريده لك الآخرون أمر محير، لكنك بحاجة إلى اتخاذ قرار عاجل.