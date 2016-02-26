حظك اليوم برج القوس الجمعة 26/2/2016

برج القوس على الصعيد المهنى: هناك عدد من الفرص المختلفة بشأن المالية والمهنية تفتح أمامك اليوم، كنت قد بدأت فى الشعور بالإرهاق من العمل، يجب الحرص على عدم السماح لهذا التردد أن يثنيك عما تريده، يمكن أن تغير تماما المستقبل المالى الخاص بك، العمل السريع والحاسم هو ضرورة اليوم.

على الصعيد العاطفي: لقد تم حفظ الأشياء لنفسك، لقد حان الوقت أن تقترب من شريك حياتك، عليك مواجهة أسرارك والمخاوف الخاصة بك، سمة الشك التى يتسم بها شريك حياتك تجعل الكثير من الخلافات تزداد حدة بينكم، كن هادئًا اليوم.

برج القوس على الصعيد الصحي: هذا هو الوقت المناسب للتقليل من الطعام الذى تتناوله، فالسمنة تجعل لديك مشاكل فى التنفس عديدة، كما تسببت لديك فى إرهاقك من المشى سريعًا، حان الوقت لعمل نظام غذائى خاص بك.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس: تشير مواقع الكواكب إلى عوائق غير متوقعة يمكن أن تنشأ فى المسار الخاص بك الآن، شهدت سلسة من المشكلات الخاصة بك خلال الأيام القليلة الماضية، وهذا يشير إلى ضرورة تغيير عدة أشياء فى شخصيتك ولكن اليوم ستكون هناك عقبات واضطرابات يمكن أن تؤثر على الإنتاجية ومزاجك، مضاعفات غير متوقعة يمكن أن تؤدى إلى توقف المشروع.