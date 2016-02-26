أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج القوس الجمعة 26/2/2016

Google+ Print
حظك اليوم برج القوس الجمعة 26/2/2016 حظك اليوم برج القوس الجمعة 26/2/2016
برج القوس على الصعيد المهنى: هناك عدد من الفرص المختلفة بشأن المالية والمهنية تفتح أمامك اليوم، كنت قد بدأت فى الشعور بالإرهاق من العمل، يجب الحرص على عدم السماح لهذا التردد أن يثنيك عما تريده، يمكن أن تغير تماما المستقبل المالى الخاص بك، العمل السريع والحاسم هو ضرورة اليوم.

على الصعيد العاطفي: لقد تم حفظ الأشياء لنفسك، لقد حان الوقت أن تقترب من شريك حياتك، عليك مواجهة أسرارك والمخاوف الخاصة بك، سمة الشك التى يتسم بها شريك حياتك تجعل الكثير من الخلافات تزداد حدة بينكم، كن هادئًا اليوم.

برج القوس على الصعيد الصحي: هذا هو الوقت المناسب للتقليل من الطعام الذى تتناوله، فالسمنة تجعل لديك مشاكل فى التنفس عديدة، كما تسببت لديك فى إرهاقك من المشى سريعًا، حان الوقت لعمل نظام غذائى خاص بك.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس: تشير مواقع الكواكب إلى عوائق غير متوقعة يمكن أن تنشأ فى المسار الخاص بك الآن، شهدت سلسة من المشكلات الخاصة بك خلال الأيام القليلة الماضية، وهذا يشير إلى ضرورة تغيير عدة أشياء فى شخصيتك ولكن اليوم ستكون هناك عقبات واضطرابات يمكن أن تؤثر على الإنتاجية ومزاجك، مضاعفات غير متوقعة يمكن أن تؤدى إلى توقف المشروع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى