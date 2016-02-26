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برج الميزان حظك اليوم الجمعة 26/2/2016

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برج الميزان حظك اليوم الجمعة 26/2/2016 برج الميزان حظك اليوم الجمعة 26/2/2016

الميزان على الصعيد المهني:
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تتحايل على المواقف بذكائك المعتاد، وتحاول إصلاح ما أفسده بعض الزملاء المقربين فى العمل، تجد نفسك أمام مجموعة من الخيارات، وتصل إلى الخيار الأمثل بسبب حدسك القوى فى هذه الأمور، كلامك الطيب يجعلك من الشخصيات الذين يمتلكون قبولاً عند كثير من الأشخاص فى محيط العمل.

على الصعيد العاطفي:


>أنت من الشخصيات التى تتأثر جداً بالكلام الذى يحمل فى داخله إيحاءات لمعانى أبعد من التى تقال، لذلك تركز دائمًا فى كلام شريك حياتك، مما يزيد من اهتمامك بتفاصيله، وينعكس ذلك على أجواء العلاقة بينكما، التى تتسم هذه الفترة بالاستقرار والهدوء، فحاول ان تحافظ على هذه الأجواء.

برج الميزان على الصعيد الصحي:


>حالتك الصحية مستقرة، لكن مواعيد نومك الخاطئة، تجعلك دائمًا تبدو بشكل مرهق، والإهمال فى النواحى الغذائية ربما يتسبب لك فى كثير من المتاعب فى الفترة المقبلة، حاول أن تصلح عادات نومك واحصل على قسط كافى يومياً من النوم، حتى تحافظ على طاقتك وتجددها.
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>توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان:


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان ان يعيش فترة مميزة فى حياته، حيث يظهر ذكائه فى التعامل مع المواقف الصعبة ولمحرجة فى محيط العمل، ويحظى بقبول خاص عن رؤسائه وزملائه، والاهتمام بالتفاصيل يدعم علاقته بشريك حياته، لكن إهمال الميزان فى صحته ربما يتسبب له فى مشكلات على المدى الطويل.

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مصر 365

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