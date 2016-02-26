حظك اليوم برج الثور الجمعة 26/2/2016

برج الثور على الصعيد المهني:

> نتيجة للعصبية المفرطة والشد العصبيى الدائم الذى يعانى منه أبناء هذا البرج سيفقدون مهامهم فى العمل وربما تكون العقوبات أكثر من ذلك لهذا يجب ان يتوخوا الحذر ويكونوا أكثر هدوءًا حتى لا يعودوا ويندمون. على الصعيد العاطفي:

>نوع من الاستقرار العاطفى سيمر به أبناء الثور فلا جديد فى حياتهم الرومانسية سواء الهدوء والابتعاد عن المشاكل. برج الثور على الصعيد الصحي

>كن أكثر حرصًا على صحتك وعلى تعاليم الطبيب الخاص بك حتى لا تزيد من المشاكل البسيطة وتتحول إلى أزمات صحية كبرى. توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

> للأسف بعض المشاكل ستواجه أبناء هذا البرج سواء على المستوى العملى أو العاطفى أو حتى الصحى لكن الصبر سيكون مفتاح حل الأزمة.

شبكةعيونالإخبارية

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