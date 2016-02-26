حظك اليوم برج الحوت الجمعة 26/2/2016

برج الحوت على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الحوت على الصعيد الصحي

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توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

على الرغم من الهدوء النسبى والذى عاشه أبناء هذا البرج على المستوى العملى فى الفترة الأخيرة إلا أنهم سيواجهون مشاكل كبرى مع رؤسائهم ستكون بدايتها هذا اليوم لذلك يجب أن نكون حذرين حتى لا يقعوا فى أزمات هم فى غنى عنها.ما زالوا بعيدون كل البعد عن الحب والسبب فى ذلك هو انخراطهم فى العمل وطموحهم الذى لا نهاية له، لذلك حاولوا أن تنتبهوا لهذا الجانب المنسى من حياتكم.يجب أن ترضخوا لتعاليم الطبيب وتخضعون للفحوص الطبية حتى تكونوا مطمئنين على صحتكم العامة.> للأسف بعض المشاكل ستواجه أبناء هذا البرج سواء على المستوى العملى أو العاطفى أو حتى الصحى لكن الصبر سيكون مفتاح حل الأزمة.