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حظك اليوم برج الحوت الجمعة 26/2/2016

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حظك اليوم برج الحوت الجمعة 26/2/2016 حظك اليوم برج الحوت الجمعة 26/2/2016

على الصعيد المهني:
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على الرغم من الهدوء النسبى والذى عاشه أبناء هذا البرج على المستوى العملى فى الفترة الأخيرة إلا أنهم سيواجهون مشاكل كبرى مع رؤسائهم ستكون بدايتها هذا اليوم لذلك يجب أن نكون حذرين حتى لا يقعوا فى أزمات هم فى غنى عنها.

على الصعيد العاطفي:
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ما زالوا بعيدون كل البعد عن الحب والسبب فى ذلك هو انخراطهم فى العمل وطموحهم الذى لا نهاية له، لذلك حاولوا أن تنتبهوا لهذا الجانب المنسى من حياتكم.

برج الحوت على الصعيد الصحي
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يجب أن ترضخوا لتعاليم الطبيب وتخضعون للفحوص الطبية حتى تكونوا مطمئنين على صحتكم العامة.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:


> للأسف بعض المشاكل ستواجه أبناء هذا البرج سواء على المستوى العملى أو العاطفى أو حتى الصحى لكن الصبر سيكون مفتاح حل الأزمة.

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مصر 365

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