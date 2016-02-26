حظك اليوم برج السرطان الجمعة 26/2/2016

برج السرطان على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

انخفاض بسيط فى مستوى العمل ناتج عن المجهود الكبير الذى بذله أبناء هذا البرج، لذلك لا داعى على القلق فكل شيء يكون على ما يرام والأفضل أن تأخذ إجازة أو فترة تبتعد فيها عن أجواء العمل حتى تعود إلى مستواك.>الحب سيشكل لك هم كبير فى هذه الفترة لأن شريك حياتك لم يساندك ولم يكون على جوارك فى هذه الفترات العصيبة من حياتك، لكن حاول أن تتمسك بصبرك وبهدوئك حتى لا تتصاعد المشكلة.>برج السرطان على الصعيد الصحى>كن أكثر حرصًا على صحتك وعلى تعاليم الطبيب الخاص بك حتى لا تزيد من المشاكل البسيطة وتتحول إلى أزمات صحية كبرى.> للأسف بعض المشاكل ستواجه أبناء هذا البرج سواء على المستوى العملى أو العاطفى أو حتى الصحى لكن الصبر سيكون مفتاح حل الأزمة.