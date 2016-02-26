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حظك اليوم برج العذراء الجمعة 26/2/2016

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حظك اليوم برج العذراء الجمعة 26/2/2016 حظك اليوم برج العذراء الجمعة 26/2/2016

على الصعيد المهني:
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على الرغم من الحالة التى انتابت هذا البرج من الكسل وعدم القدرة على العمل إلا أنهم ما زالوا محتفظين ببعض الطاقة التى ستعوضهم عن هذا التراجع وستجعلهم فى المقدمة مرة أخرى.

على الصعيد العاطفي:
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الحب أيضًا سيشكل عامل هام فى رحلة الرجوع على مستواهم الطبيعى، فمزيد من الحنان والعطف سيكون له دور كبير فى تشجيعهم على العمل مرة أخرى.

برج العذراء على الصعيد الصحي


>حالة نفسية سيئة ستمر بها نتيجة للتأرجح فى حياتك العاطفية ونتيجة لأنك تشعر بعدم الاستقرار، لذلك حاول أن تتمسك بهدوئك حتى لا تعرض نفسك إلى المشاكل.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:


> الحالة الصحية ربما تتعرض على قليل من الوعكات والأزمات لكن لا داعى للقلق فكلها أعراض زائلة ستمر مرور الكرام.

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مصر 365

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