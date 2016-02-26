حظك اليوم برج العقرب الجمعة 26/2/2016

برج العقرب على الصعيد المهني:على الرغم من العقلانية والصبر وقوة الملاحظة التى يتسم بها أبناء هذا البرج، إلا أنهم سيتعرضون لبعض المواقف فى مكان عملهم تفقدهم صوابهم وتجعلهم غير قادرين على متابعة أعمالهم بشكل صححي، لذلك يجب أن يحافظوا على هدوئهم.
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على الصعيد العاطفي:
>الجانب العاطفى هو الأنجح فى حياتهم فى تلك الفترة لأنهم سيشعرون بأن حبيبهم هو الشخص الوحيد الذى يدرك مصلحتهم جيدًا ويعرف كيف يخرجهم من مشاكلهم.
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>برج العقرب على الصعيد الصحي
>يجب أن تتبع تعليمات الطبيب حتى لا تدخل نفسك فى مشاكل صحية أنت فى غنى عنها من البداية.
توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:
> للأسف بعض المشاكل ستواجه أبناء هذا البرج سواء على المستوى العملى أو العاطفى أو حتى الصحى لكن الصبر سيكون مفتاح حل الأزمة.