‏‫أستاذ قلب يوصى بعلاج الأزمة القلبية فى سيارة الإسعاف قبل المستشفى

أكد الدكتور إيهاب الحفنى أستاذ القلب بجامعة الأزهر ضرورة توجه مرضى الشرايين التاجية أو الذين تعرضوا لجلطة قلبية سابقة إلى المستشفى حال شعورهم بآلام فى صدورهم وذلك لاحتمالية إصابتهم بأزمة قلبية بشكل كبير، لافتا إلى أنه كلما تلقى المريض العلاج مبكرا كلما قل الضرر الذى تتعرض له عضلة قلبه.

وأشار د.الحفنى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن الدول الحديثة تبدأ علاج مريض الأزمة القلبية داخل سيارة الإسعاف، حيث يقوم المساعدون الطبيون بعمل رسم قلب للمريض بجانب الفحوصات الأخرى وإرسال نتائج الفحوصات لاسلكيا بشكل فورى إلى الطبيب بالمستشفى، وحال ثبوت إصابته بأزمة قلبية يأمر الطبيب بعلاج المريض فورا بمذيبات الجلطات داخل سيارة الإسعاف مع استكمال الإجراءات العلاجية بعد وصوله للمستشفى.

وأوضح أستاذ القلب أن هناك مجموعة من النصائح يجب أن يتبعها مرضى الشرايين التاجية، وتشمل: الامتناع عن التدخين تماما، وضبط الضغط الدموى ومستويات السكر والكولسترول، وممارسة رياضة المشى بمعدل نصف ساعة لمدة ٥ أيام أسبوعيا مع التخلص من الوزن الزائد واتباع حمية غذائية صحية.