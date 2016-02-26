التموين" تتعاقد على شراء 300 ألف طن قمح لإنتاج الخبز المدعم

تعاقدت هيئة السلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، مساء أمس الخميس، على شراء 300 ألف طن قمح فرنسى وأرجنتينى ورومانى وأوكرانى ، من خلال المناقصة العالمية التى عقدتها وشاركت فيها شركات محلية وعالمية بمتوسط سعر 185 دولار 46 سنتا لكل طن، على أن يبدأ التوريد بداية من 26 مارس وحتى 4 أبريل المقبل .

وقال ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الهيئة تستورد الأقماح من عدة دول عن طريق البورصات العالمية، وليس دولة بعينها، حيث يتم الاستيراد من روسيا ورومانيا وكندا وفرنسا والأرجنتين وأمريكا وأوكرانيا وغيرها، ويتم إرساء المناقصة على العروض الأكثر جودة والأقل سعراً، وأن جميع الحبوب المستوردة يتم فحصها فى موانئ الشحن من قبل شركات مراجعة عالمية، كما يتم فحصها عقب وصولها فى الموانئ المصرية من قبل لجان فنية مشتركة من عدة وزارات وأجهزة معنية.

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