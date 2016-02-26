أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

التموين" تتعاقد على شراء 300 ألف طن قمح لإنتاج الخبز المدعم

Google+ Print
التموين" تتعاقد على شراء 300 ألف طن قمح لإنتاج الخبز المدعم التموين" تتعاقد على شراء 300 ألف طن قمح لإنتاج الخبز المدعم
تعاقدت هيئة السلع التموينية بوزارة والتجارة الداخلية، مساء أمس الخميس، على شراء 300 ألف طن قمح فرنسى وأرجنتينى ورومانى وأوكرانى ، من خلال المناقصة العالمية التى عقدتها وشاركت فيها شركات محلية وعالمية بمتوسط سعر 185 دولار 46 سنتا لكل طن، على أن يبدأ التوريد بداية من 26 مارس وحتى 4 أبريل المقبل .

وقال ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الهيئة تستورد الأقماح من عدة دول عن طريق البورصات العالمية، وليس دولة بعينها، حيث يتم الاستيراد من روسيا ورومانيا وكندا وفرنسا والأرجنتين وأمريكا وأوكرانيا وغيرها، ويتم إرساء المناقصة على العروض الأكثر جودة والأقل سعراً، وأن جميع الحبوب المستوردة يتم فحصها فى موانئ الشحن من قبل شركات مراجعة عالمية، كما يتم فحصها عقب وصولها فى الموانئ المصرية من قبل لجان فنية مشتركة من عدة وزارات وأجهزة معنية.


>تقرير حكومى يكشف رفض 17 مسئولا بالزراعة دخول شحنات قمح مستوردة مصابة بفطر "الأرجوت".. 5 أسباب للرفض أبرزها غير مسجل فى مصر ويهدد الثروة الزراعية.. وعدم القضاء على الفطر أثناء عمليات الطحن

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر