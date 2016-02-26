برج الجدى حظك اليوم الجمعة 26/2/2016

برج الجدى على الصعيد المهني:

>أنت على أعقاب مرحلة جديدة فى حياتك المهنية، تتطلب منك قدرًا كبيراً من التفكير والتفرغ، تطرح مجموعة من الأفكار تلقى إعجاب المحيطين بك، لكنها تتطلب دعمًا من عدد من الأشخاص المقربين حتى تخرج بشكل مميز يليق بطبيعة الفكرة، اغتنم هذه الفرصة وطور من أفكارك واجعلها دائمًا متجددة. على الصعيد العاطفي:

>تسترجع مجموعة من المواقف التى جمعتك بعدد من الأصدقاء القدامى، وتحاول تكرار هذه المواقف والأيام مرة أخرى، لكن مبادرتك هذه لن تنفع، خاصة أن الظروف الاجتماعية لك ولأصدقائك غير متكافئة، ولابد من ترتيب هذه الأمور جيدًا، حتى تعود علاقتكم كما كانت.

>الجدى على الصعيد الصحى:

>وعكة صحية خفيفة تترك معك أثر بسيط، لكنه لم يظهر حاليًا، أنت من الأشخاص الذين يتركون مشكلاتهم الصحية تتفاقم، لذلك تجد صعوبة فى التعامل مع مشكلاتك الصحية، زيارة الطبيب ستكون ضرورية هذه الفترة، والالتزام بمواعيد الدواء ستكون من أساسيات حياتك فى الفترة المقبلة. توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن يعيش فترة حاسمة فى حياته، بعد اقتراب تنفيذه لمشروع جديد على المستوى المهنى، بمساعدة عدد من الأشخاص المقربين فى محيط العمل، ويظهر ذكاء برج الجدى فى القدرة على تجديد افكاره وتطويرها بشكل سريع، واسترجاع العلاقات بالأصدقاء القدامى من أهم الأشياء التى تشغل بال مولود الجدى حاليًا.

شبكةعيونالإخبارية

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