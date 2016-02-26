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حظك اليوم برج الأسد الجمعة 26/2/2016

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حظك اليوم برج الأسد الجمعة 26/2/2016 حظك اليوم برج الأسد الجمعة 26/2/2016


>برج الأسد على الصعيد المهنى:


>طفرة كبيرة على مستوى أدائك المهنى فستشعر بتحسن ملحوظ بعد فترات من التكاسل والتراخى عن العمل، لذلك حاول أن تحافظ على هذا المستوى لأكبر قدر ممكن حتى تنال من طموحك وأحلامك، ولا تتعجل من النتائج الإيجابية لأنها مقبلة.

على الصعيد العاطفى:


>على الرغم من الاستقرار الذى عاشه أبناء هذا البرج لفترات طويلة من الناحية العاطفية، إلا أنهم سيمرون بأزمة كبرى وفارقة فى حياتهم، ربما تمر سريعًا وربما تستمر لفترات مؤرقة قد تؤدى إلى نتائج غير مرغوب بها.

برج الأسد على الصعيد الصحي


>حالة نفسية سيئة ستمر بها نتيجة للتأرجح فى حياتك العاطفية ونتيجة لأنك تشعر بعدم الاستقرار، لذلك حاول أن تتمسك بهدوئك حتى لا تعرض نفسك إلى المشاكل.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:


> للأسف بعض المشاكل ستواجه أبناء هذا البرج سواء على المستوى العملى أو العاطفى أو حتى الصحى لكن الصبر سيكون مفتاح حل الأزمة.

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مصر 365

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