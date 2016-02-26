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نتنياهو يزعم: لولا سيادة إسرائيل على القدس لحرق "داعش" الأماكن المقدسة

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نتنياهو يزعم: لولا سيادة إسرائيل على القدس لحرق "داعش" الأماكن المقدسة نتنياهو يزعم: لولا سيادة إسرائيل على القدس لحرق "داعش" الأماكن المقدسة
ذكرت القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، رد على انتقادات رئيس الوزراء البريطانى، ديفيد لقيام الاسرائيلية ببناء المستوطنات الغير شرعية فى القدس المحتلة.

وزعم "نتنياهو" فى رده على انتقادات "كاميرون" أن "السيادة" الإسرائيلية على القدس منعت قيام تنظيم" داعش" الإرهابى بحرق الأماكن المقدسة فى مدينة القدس ، مثلما يفعلون فى الشرق الأوسط، وفى المدن التى يدخلونها .

وأدعى نتنياهو فى سياق رده على "كاميرون" أن السيادة الإسرائيلية على القدس حافظت على سلطة القانون للجميع ، حسب مزاعمه.

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مصر 365

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