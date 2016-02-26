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نائبة فلسطينية: اعتصمت فى المجلس التشريعى ضد قرار النائب العام باستدعائى

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نائبة فلسطينية: اعتصمت فى المجلس التشريعى ضد قرار النائب العام باستدعائى نائبة فلسطينية: اعتصمت فى المجلس التشريعى ضد قرار النائب العام باستدعائى
قالت النائبة الفلسطينية فى المجلس التشريعى الفلسطينى نجاة أبو بكر، إنها معتصمة حاليا فى المجلس التشريعى، اعتراضا على قرار النائب العام الفلسطينى باستدعائها دون أسباب.

وأضافت النائبة، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" ، من رام الله، أن قرار النائب العام غير قانونى بصفتها تتمتع بحصانة برلمانية، مؤكدة أن القضية تأتى فى اطار حرية التعبير والتضامن مع المعلمين فى حقوقهم النقابية.

وأكدت أن قوات الأمن حاولت اعتقالها لكنها رفضت المثول لمحاولتهم، موضحة أنها حاولت الاستعانة بالرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن لكنه قال "فليأخذ القانون مجراه" .

وتابعت:"غالبية النواب بالمجلس التشريعى الفلسطينى متضامنين معها ضد قرار الاستدعاء الذى ليس له أى سند قانونى".


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