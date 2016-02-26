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سعيد حساسين مهاجماً توفيق عكاشة:"الخونة لازم يتعدموا فى ميدان عام"

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سعيد حساسين مهاجماً توفيق عكاشة:"الخونة لازم يتعدموا فى ميدان عام" سعيد حساسين مهاجماً توفيق عكاشة:"الخونة لازم يتعدموا فى ميدان عام"
هاجم الإعلامى سعيد حساسين، النائب البرلمانى توفيق عكاشة، لمقابلته السفير الإسرائيلى، قائلاً: "الخونة لازم يتعدموا فى ميدان عام، ومكانهم مزبلة التاريخ".

وأضاف حساسين، فى تصريحات تلفزيونية، :"كل شئ يهون إلا خيانة الوطن، ومن الممكن نختلف مع النظام لكن لا يمكن أبداً أن نختلف مع الوطن"، مردفاً: "كلنا ضد إسرائيل والتطبيع معها".

وأشار حساسين، إلى أن استقبال نائب برلمانى لسفير إسرائيلى فى منزله خيانة حقيقية وعار ما بعده عار، والإعدام هو أقل عقاب للخيانة، مؤكداً أنه لا دين أو عقيدة أو فكر يمكن أن يبرر لأى إنسان خيانة وطنه.


>بالفيديو.. عبدالفتاح عبدالمنعم يفجر مفاجأة: "عكاشة" يسافر إسرائيل قريبًا
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