بالفيديو..محمود بدر:تقدمت بطلب رسمى لرئيس البرلمان لإسقاط عضوية توفيق عكاشة

شن محمود بدر، عضو مجلس النواب، هجوماً حاداً على النائب البرلمانى توفيق عكاشة بعد لقائه بالسفير الإسرائيلى، لافتاً إلى أنه التقى برئيس مجلس النواب وتقدم ببيان وطلب رسمى لإدراج "نائب التطبيع" على جدول الأعمال وتشكيل لجنة خاصة يحال إليها تمهيداً لإسقاط عضويته من البرلمان.

وقال محمود بدر، "عكاشة مكانه ليس بين النواب الذين يمثلون الشعب المصرى، ولكن مكانه جمعية أصدقاء إسرائيل أو الكنيست الإسرائيلى، بعد أن كسر الأعراف والتقاليد البرلمانية التى استقرت عليها مصر لسنوات طويلة".

وتابع بدر، خلال تصريحات تليفزيونية، "الجيل المصرى الحالى، مازال يتذكر أن لنا فى كل بيت شهيد سقط على يد هذا العدو الغاشم، والصراع بيننا وبينهم صراع على الوجود وليس على الحدود".