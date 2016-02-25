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أوميجا 3 تقلل فرص إصابة البدينات بسرطان الثدى بعد بلوغهن سن اليأس

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أوميجا 3 تقلل فرص إصابة البدينات بسرطان الثدى بعد بلوغهن سن اليأس أوميجا 3 تقلل فرص إصابة البدينات بسرطان الثدى بعد بلوغهن سن اليأس
كشفت دراسة علمية أشرف عليها باحثون أمريكيون، ونشر نتائجها مؤخراً الموقع الطبى الأمريكى “Medical News Today” عن أن أحماض أوميجا 3 الدهنية قد تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدى لدى النساء البدينات بعد بلوغهن سن اليأس.

وقال أندريا مانى، أستاذ ورئيس قسم الغدد الصماء والسكرى والأيض، بكلية الطب فى ولاية بنسلفانيا الأمريكية إن أحماض أوميجا 3 الدهنية تقلل الالتهاب والذى بدوره يقلل فرص الإصابة بالأمراض.

والجدير بالذكر أن السمنة عامل مهم فى رفع فرص الإصابة بسرطان الثدى بعد سن اليأس، ويعتقد العلماء أن زيادة الالتهاب هو السبب الكامن وراء الإصابة بالسرطان.

وأوضح الباحثون أن كثافة الثدى من العلامات البيولوجية الدالة على زيادة فرص الإصابة بسرطان الثدى، ويمكن أن تكون عاملا خطرا مستقلا، وكلما ارتفعت كثافة الثدى زاد خطر الإصابة بسرطان الثدى.
>وأضاف الباحثون خلال الدراسة التى شملت أكثر من 266 سيدة بلغن سن اليأس ولديهن كثافة عالية بالثدى، أن تناول أوميجا 3 يومياً تقلل من حجم الثدى ويقلل من الالتهابات التى تزيد فرص الإصابة بسرطان الثدى.

جدير بالذكر أن الأوميجا 3 تتوافر فى الاسماك الزيتية كالماكريل والسلمون والبيض والتونة.

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مصر 365