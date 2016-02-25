أستاذ بـ"بطب قصر العينى": مرضى السكر معرضون للإصابة بأمراض القلب

‏‫أكد الدكتور شريف حافظ أستاذ الباطنة والغدد الصماء والسكر بكلية طب قصر العينى أن مرضى السكر من النوع الثانى معرضون بشكل كبير للإصابة بأمراض القلب التى تعد المسبب الأول للوفاة فى العالم ما لم يتم السيطرة على أعراض المرض.

وأوضح أستاذ الباطنة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن مرضى السكر يجب أن يضبطوا مستويات سكرهم والضغط الدموى ونسبة الدهون الثلاثية بالدم لتجنب أى مضاعفات خطيرة، مع ضرورة الخضوع بشكل دورى منتظم لقياس هذه المؤشرات لضمان استقرارها.

وأضاف د.شريف حافظ: توجد مجموعة أخرى من العوامل التى تساهم فى ضبط مستويات السكر بالدم مثل ممارسة الرياضة واتباع حمية غذائية صحية، وفى حالة عدم استقرار مستويات سكر الدم يجب استخدام الأدوية المنشطة للبنكرياس مع زيادة جرعات الأنسولين تدريجيا حتى تنضبط نسبة الجلوكوز بالدم.

يذكر أن السكر من النوع الثانى من أخطر الأمراض المزمنة على مستوى العالم، ويبلغ عدد المصابين به حوالى 400 مليون شخصا، منهم 8 ملايين فى مصر، ويتسبب فى مضاعفات صحية كثيرة على العينين والكلى والأعصاب والقلب.

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