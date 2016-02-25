القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بالسويس

تمكنت مباحث مديرية أمن السويس من القبض على تشكيل عصابى مكون من مسجلين خطر تخصصا فى سرقة الدراجات النارية من أحياء السويس المختلفة.

وكان اللواء مجدى عبد العال، مدير أمن السويس قد تلقى إخطاراً من مباحث مديرية أمن السويس، أنه تم التوصل إلى مرتكبى جرائم سرقة الدراجات النارية من داخل عدد من المناطق السكنية بأحياء السويس.

وأكدت تحريات مباحث مديرية أمن السويس، أن مرتكبى هذه الجرائم اثنين من المسجلين خطر، هما "إسلام و"، الشهير بـ"ظفارة"، و"محمد م ع"، الشهير بـ"الفلاح".

وبالقبض على المتهمين اعترفا تفصيلياً بجرائمهما، وأرشدا عن أماكن إخفاء الدراجات النارية التى قاما بسرقتها.