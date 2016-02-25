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الطيران الإنجليزي ينظم دورة أمن للعاملين بالمطار

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الطيران الإنجليزي ينظم دورة أمن للعاملين بالمطار الطيران الإنجليزي ينظم دورة أمن للعاملين بالمطار

تنظيم دورة أمن للعاملين

 

نظم مطار القاهرة الدولي فعاليات دورة أمن في مجال أمن الطيران المدني، بالتنسيق مع إدارة النقل والطيران البريطاني التي عقدت عدة جلسات لكافة الجهات العاملة بالمطار لدراسة أحدث نظم التأمين والتفتيش للركاب، أثناء إنهاء ^جراءات السفر والوصول، بالإضافة إلى مراقبة صالات السفر والوصول ومتابعة الإجراءات، وذلك تحت إشراف اللواء هشام عبد الخالق مدير أمن الطيران بشركة ميناء القاهرة الجوي.

وصرحت مصادر بالمطار أن الخبراء الإنجليز عقدوا عدة جلسات لشرح كل ما هو متعلق بنظم التأمين والتفتيش وفحص الجوازات للركاب أثناء السفر والوصول دون التأثير على إقلاع الرحلات.

وقالت المصادر، إن شارك في الجلسات عدد من ضباط الشرطة وعاملين بشركة للطيران وشركة ميناء القاهرة الجوي، وإن الجلسات تأتي في إطار التعاون بين المطارات المصرية والإنجليزية واكتساب الخبرات.

 

 

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