سكاي سبورتس: كونتي مديرا فنيا لتشيلسي

أكدت شبكة سكاي سبورتس تعيين الإيطالي أنطونيو كونتي مديرا فنيا قادما لتشيلسي خلال الأيام القليلة القادمة.

جوزيه مورينيو رحل عن تشيلسي بعد مستوى كارثي مع البلوز. قبل أن يستقر تشيلسي على تعيين جوس هيدينك كمدير فني مؤقت للفريق لنهاية الموسم.

الإيطالي كونتي مرتبط بعقد مع المنتخب الإيطالي سينتهي بعد نهاية مشوار المنتخب في بطولة أمم أوروبا فرنسا 2016.

وأوضحت شبكة سكاي في خبر عاجل اتفاق كونتي على تولي تدريب تشيلسي لمدة 3 سنوات.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان رسميا عن الصفقة من قبل البلوز في الـ10 أيام المقبلة.

مشوار تشيلسي في دوري أبطال أوروبا مستمر وينتظر مواجهة صعبة في إياب دور الـ16 أمام باريس سان جيرمان بعد الخسارة ذهابا 2-1.

في الدوري يحتل الفريق المركز الـ12 برصيد 33 نقطة من 26 مباراة.