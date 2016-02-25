25 مرشحا ينافسون غدا على 7مقاعد بانتخابات التجديد النصفى لمهندسى الإسماعيلية

تبدأ نقابة المهندسين الفرعية بالإسماعيلية، غدا الجمعة، انتخابات التجديد النصفى لاختيار 7 أعضاء، ويتنافس فى الانتخابات 25 مرشحا ، منهم 12 لشعبة كهرباء لاختيار 3 منهم، وتقدم من شعبة مدنى 6 لاختيار 2 ، ومن شعبة ميكانيكا تقدم للترشح 5 لاختيار مرشحا واحدا وللشعب الصغيرة تقدم 2 لاختيار مرشحا واحدا.

ومن بين المنافسين قائمة "رابطة المهندسين العرب"، وضمت المهندسين على هيثم ، ومحمد الشريف، ومحمد بيومى، ومحمد الزملوط، وقائمة التطوير، والتى تضم كل من حسن فتح الله، وعمرو على اليمانى شعبة مدنى ،وشريف نافع ، والدكتور محمد أحمد حمدى ، ومروة السيد هلالى شعبة كهرباء ، والدكتور تامر نبيل شعبة ميكانيكا، وقائمة "المهندسون المتحدون" ، وقائمة "تصحيح المسار".