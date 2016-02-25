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25 مرشحا ينافسون غدا على 7مقاعد بانتخابات التجديد النصفى لمهندسى الإسماعيلية

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25 مرشحا ينافسون غدا على 7مقاعد بانتخابات التجديد النصفى لمهندسى الإسماعيلية 25 مرشحا ينافسون غدا على 7مقاعد بانتخابات التجديد النصفى لمهندسى الإسماعيلية
تبدأ نقابة المهندسين الفرعية بالإسماعيلية، غدا الجمعة، انتخابات التجديد النصفى لاختيار 7 أعضاء، ويتنافس فى الانتخابات 25 مرشحا ، منهم 12 لشعبة كهرباء لاختيار 3 منهم، وتقدم من شعبة مدنى 6 لاختيار 2 ، ومن شعبة ميكانيكا تقدم للترشح 5 لاختيار مرشحا واحدا وللشعب الصغيرة تقدم 2 لاختيار مرشحا واحدا.

ومن بين المنافسين قائمة "رابطة المهندسين العرب"، وضمت المهندسين على هيثم ، ومحمد الشريف، ومحمد بيومى، ومحمد الزملوط، وقائمة التطوير، والتى تضم كل من حسن فتح الله، وعمرو على اليمانى شعبة مدنى ،وشريف نافع ، والدكتور محمد أحمد حمدى ، ومروة السيد هلالى شعبة كهرباء ، والدكتور تامر نبيل شعبة ميكانيكا، وقائمة "المهندسون المتحدون" ، وقائمة "تصحيح المسار".

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