مركز النيل للإعلام بالوادى الجديد يختتم ورشة عمل عن تطوير التعليم الفنى

اختتم مركز النيل للإعلام بالوادى الجديد الحلقة النقاشية عن استراتيجيات تطوير التعليم الفنى عمل عن الأسرة ودورها فى ربط الطالب بالمدرسة والانضباط المدرسى والنهوض بالتعليم الفنى ومجالس الأمناء وحل مشكلات مدارس التعليم الفنى ونقص بعض تخصصات معلمى المواد العملية وانعكاسه على تجمد بعض الأقسام فى المدارس الفنية الصناعية ودور الإعلام فى التوعية بأهمية التعليم الفنى.

حاضر فى الورشة روبيل لوندى مسئول التعليم الفنى الصناعى وعادل سعيد مدير التعليم الفنى الزراعى حيث تمت مناقشة أهمية تطوير ورش المدارس وتنمية مهارات معلمى المواد العملية من خلال التدريب.

وفى سياق متصل تحدث محمود سبع مدير المكتب الإقليمى للصندوق الاجتماعى والذى أوضح أهمية العمل الحر فى خلق فرص عمل للشباب وتنمية الاقتصاد المصرى من خلال المشروعات الصغيرة والعملاقة، وأوضح خطط وبرامج الصندوق الاجتماعى فى نشر الوعى بأهمية العمل الحر وأساليب دراسة سوق العمل قبل اختيار المشروع، وتحدث عن أساليب تقييم نجاح المشروع من فشله.

وتحدث عن أنواع القروض التى يمنحها الصندوق ومميزاتها والتسهيلات المقدمة للمقترضين، وفى ذات السياق أوضح منصور سعيد مدير مركز النيل أهمية ربط التعليم الفنى ببرامج التدريب المهنى وتنمية فكر الطلاب التجارى وكيفية اختيار المشروعات التى تتناسب مع سوق العمل.